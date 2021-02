WHO-Experte warnt Biden : «Bitte stützen Sie sich nicht zu sehr auf den US-Geheimdienst»

Dem US-Geheimdienst sei nicht hundertprozentig zu trauen, wie ein WHO-Experte dem US-Präsidenten Joe Biden zu verstehen gibt. Er bezieht sich dabei auf die Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus.

Das WHO-Expertenteam in Wuhan, hatte Trumps These, das Virus stamme aus dem Labor, verworfen.

Ein Mitglied der WHO-Expertenmission zur Untersuchung der Herkunft des Coronavirus hat den neuen US-Präsidenten Joe Biden vor Informationen der US-Geheimdienste über den Ursprung der Pandemie in China gewarnt. «Bitte stützen Sie sich nicht zu sehr auf den US-Geheimdienst», erklärte Peter Daszak von der Mission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump sei die Aufklärungsarbeit «stärker entkoppelt» worden, die Dienste hätten nun «schlichtweg falsche» Informationen zu «vielen Aspekten».