Hockey-WM in Finnland: Bitte weniger Parfüm und Riesen-Möwen, dafür mehr Hölynpölyä! Kiitos

1 / 13 Im Bus wird gebeten: Bitte nicht zu viel Parfüm auftragen. hua Apropos Bus: Hier kann man jederzeit sein Handy aufladen, per UBS-Port. hua Bitte sauber halten: Vor vielen Hauseingängen stehen fix installierte Schuhputzer. hua

Darum gehts

Zwar sind viele Finninnen und Finnen Eishockey-Fans, doch in Helsinki ist das kaum sicht- und spürbar. Die einzigen Fahnen, die man in der Stadt im beinahe fortwährenden Wind wehen sieht, sind die finnischen. Die Skandinavier zeigen also ihren Nationalstolz. Und auch sonst sieht man in der grössten Stadt Finnlands, die über 630’000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, so einige Eigenheiten, die für einen Mitteleuropäer eher ungewöhnlich sind. Wir präsentieren einige Beispiele eines Premieren-Besuchers.

Es kann riechen im Bus

Helsinki besitzt ein grosses ÖV-Netz mit U-Bahn, Bussen, Trams, Zügen und Fähren. Die Busse sind für Journalisten, die meistens nicht zu Rush-Hour-Zeiten unterwegs sind, nicht überfüllt. Man findet immer einen Platz und hat deshalb Zeit, das Gefährt zu studieren. Da fällt beispielsweise auf, dass die Benutzerinnen und Benutzer aufgefordert werden, die Füsse nicht auf die Sitze zu stellen – das kennt man auch aus der Schweiz. Aber: Die Kundinnen und Kunden werden ausserdem angehalten, nicht zu viel Parfüm aufzutragen. Und ja, es halten sich nicht alle daran. Einigen anderen würde ein Spritzer des Duftes hingegen gut tun …

Immer die Schuhe sauber halten

Auch in Finnland ist aktuell Frühling, die Temperaturen bewegen sich zwischen 9 und 15 Grad. Das ist relativ frisch, da es beinahe immer etwas windet. Wenn aber die Sonne scheint, ist es angenehm. Dass es in Helsinki im Herbst und vor allem im Winter sehr kalt wird, ist bekannt. Dass dann wohl auch wegen des Schnees viel gesalzen werden muss, davon ist auszugehen. Speziell wenn man an diversen Hauseingängen installierte Bürsten sieht, an denen man sich die Schuhe putzen kann, bevor man das Gebäude betritt. Klar, kann man diese Schuhputzer natürlich auch jetzt benutzen, daran wird keiner gehindert.

Die unübersehbare Riesen-Möwe

In Helsinki fährt man immer mal wieder an einem Museum vorbei. Das sind zum Teil sehr schöne Gebäude, darunter auch alte Gemäuer. Es gibt aber auch ein Museum, das ist aus einem anderen Grund kaum übersehbar: Ein übergrosser Möwenkopf prangt oberhalb des Einganges. Ok, es handelt sich dabei um das Kunstmuseum in der finnischen Hauptstadt, da betrachtet man den Riesenvogel mit einer etwas anderen Art.

Das ist doch alles Hölynpölyä (Kauderwelsch)

Apropos Museum: Auf Finnisch heisst das Museo. Es ist also ein Wort, das unsereins gut versteht. Aber: Sonst ist die finnische Sprache schwierig, sehr schwierig zu verstehen – auch wenn viele Wörter lustig auszusprechen sind. Oder hättest du gewusst, was Jääkiekko bedeutet? Da lässt sich für eine Deutsch sprechende Person wenig bis nichts ableiten. Es heisst Eishockey. Oder Kylpyhuone bedeutet Badezimmer. Für nicht Finnisch sprechende Menschen gibt es jedoch einen grossen Vorteil: Die Finninnen und Finnen sprechen beinahe alle Englisch – Kiitos (danke) dafür.