Aktualisiert vor 1h

Gewaltsame Proteste in den USA

«Bitte, zündet meinen Laden nicht an!»

Viele kleine Läden in den USA werden bei den gewaltsamen Ausschreitungen der letzten Tagen Opfer von Plünderungen und Vandalismus. Viele, die die Corona-Krise noch knapp überlebten, haben nun alles verloren.

von Karin Leuthold

1 / 8 Please, don’t burn! – Diese Botschaft schreiben viele kleine Ladenbesitzer auf den Brettern, mit denen sie ihre Lokale schützen. Die meisten Geschäftsbesitzer appellieren an das Mitleid der Demonstranten. « Es wohnen Kinder i m Haus» oder …

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der Grossstadt Minneapolis hat am Wochenende in den USA erneut zu Protesten und Gewalt geführt. Trotz Ausgangssperren in zahlreichen Städten gingen Menschen die fünfte Nacht in Folge auf die Strasse, um gegen Brutalität, Diskriminierung und Ungerechtigkeit gegen Schwarze zu protestieren.

Von New York bis Los Angeles kam es in den letzten Nächten zu Unruhen und auch zu Plünderungen. Auf Fernsehbildern waren vielerorts brennende Autos und Geschäfte zu sehen. Einige Demonstranten warfen Flaschen, zertrümmerten Restaurants und Cafés, zündeten Polizeiautos an. « Das ist nicht länger ein Protest, das ist Zerstörung», sagte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, gegenüber dem US-Sender Fox News.

In einigen Städten wurden Ausgangssperren verhängt, zudem wurde die Nationalgarde angefordert, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Mittlerweile haben viele Ladenbesitzer selbst ihre Lokale mit Brettern verschlagen, um sich vor Vandalismus zu schützen. Auf de n Brettern s teht gekritzelt : « Bitte, nicht anzünden. »

«Bitte, ich habe keine Versicherung»

Einige appellieren an das Mitleid der Demonstranten: « Es wohnen Kinder hier » oder « Dieses Geschäft gehört einem schwarzen Besitzer » . Andere, wie etwa Hussein Aloshani, der irakische Einwanderer mit dem kleinen Bistro in der Innenstadt von Minneapolis, stehen die halbe Nacht draussen vor ihrem Laden. Aloshani wandte sich direkt an den aufgebrachten Mob, indem er mit dem Arm fuchtelte und sie anflehte : « Bitte, ich habe keine Versicherung. »