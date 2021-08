1. Runde im DFB-Pokal: Steven Zuber verliert – Urs Fischer gewinnt

Eintracht Frankfurt vermasselt den Start in die Saison so richtig. Mit dem eingewechselten Steven Zuber verliert der Club gegen Mannheim. Union Berlin siegt gegen den Schweizer Marco Kehl-Gómez.

Darum gehts Am Sonntag standen weitere Partien im DFB-Pokal an.

Urs Fischer gewann mit Union Berlin gegen Türkgücü München und Kehl-Gómez mit 1:0.

Steven Zuber scheitert sensationell mit Eintracht Frankfurt.

Türkgücü München – Union Berlin 0:1

Max Kruse hat den 1. FC Union Berlin in die zweite Runde des DFB-Pokals geführt. Der Olympia-Teilnehmer unterstrich beim 1:0 (1:0) des Europacup-Teilnehmers am Sonntag auswärts gegen Türkgücü München mit dem Siegtreffer in der 23. Minute auch nach der Tokio-Rückkehr gleich wieder seine Ausnahmestellung beim Fussball-Bundesligisten. Der Tabellen-Elfte der 3. Liga verkaufte sich vor etwa 2500 Zuschauern im Grünwalder Stadion gut. Doch für den Hauptrunden-Debütanten reichte es gegen überlegene und von vielen Fans begleitete Berliner nicht. Also: Urs Fischer darf sich freuen! Für den Schweizer auf Seiten von München, Marco Kehl-Gómez, war der Nachmittag dagegen bitter.

Mannheim – Eintracht Frankfurt 2:0

Eintracht Frankfurt ist als zweiter Fussball-Bundesligist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ausgeschieden. Mit dem neuen Trainer Oliver Glasner kassierten die Hessen beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim am Sonntag eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Am Samstag hatte Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth als erster Bundesligist die Auftaktrunde nicht überstanden. Der Schweizer Nati-Star Steven Zuber stand nicht in der Startelf, er ist eingewechselt worden.

Meppen – Hertha Berlin 0:1

Hertha BSC hat eine erneute Pokal-Blamage nur mit Mühe verhindert. Durch ein Kopfballtor von Davie Selke in der Nachspielzeit gewann der Fussball-Bundesligist am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim Drittliga-Club SV Meppen. Vor einem Jahr verloren die Berliner in der ersten Runde mit 4:5 in Braunschweig. Diesmal drohte vor 6000 Zuschauern im Emsland ein ähnlicher K.o., denn die Meppener trafen in der zweiten Halbzeit je einmal Latte und Pfosten. Bei den Berlinern gab Kevin Prince Boateng nach mehr als 14 Jahren sein Pflichtpiel-Comeback für seinen Heimatverein.

Villingen – Schalke 1:4

Nach dem Aus von Werder Bremen (0:2 in Osnabrück) machte es Schalke gegen einen Amateurverein besser: Mit dem 4:1 (1:1) beim Oberligisten FC Villingen wurde die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis ihrer Favoritenrolle aber erst nach der Pause gerecht.

Oldenburg – Düsseldorf 0:5

Fussball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat problemlos die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Beim Fünftligisten VfL Oldenburg siegten die Rheinländer am Sonntag mit 5:0 (3:0) und zeigten dabei eine abgeklärte Vorstellung. Vor 4200 Zuschauern im Marschwegstadion schossen Rouwen Hennings (12. Minute/62./Foulelfmeter), Carsten Abbes (23./Eigentor), Dawid Kownacki (26./Foulelfmeter) und Nicklas Shipnoski (69.) die Tore für die Mannschaft von Trainer Christian Preusser.

Weitere Partien

Koblenz – Regensburg 0:3