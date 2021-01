Eine bittere Nachricht verkündet Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim! So hat der FC Bayern aufgrund von positiven Corona-Infektionen zwei Ausfälle zu verzeichnen. Javi Martinez und Leon Goretzka haben sich nämlich mit dem Coronavirus angesteckt. «Javi und Leon sind beide positiv getestet und sind jetzt in Quarantäne», erklärt Flick. «Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat und sie werden jetzt ausfallen.» Das Gesundheitsamt sei in Kenntnis gesetzt worden.