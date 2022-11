WM 2022: Superstar Neymar fällt für Schweiz-Spiel aus

1 / 4 Ein bedrückter Neymar auf der Ersatzbank beim Spiel gegen Serbien. AFP Mit grossen Schmerzen am Fuss musste der 30-Jährige verletzt ausgewechselt werden. Für das Spiel gegen die Nati fällt er aus. REUTERS Der Grund ist eine Verletzung am Fussgelenk. REUTERS

Darum gehts

Spät in der Nacht humpelte Neymar mit goldenen Kopfhörern auf den Ohren in den Katakomben des Lusail-Stadions am 20-Minuten-Reporter vorbei. Seinen Kopf hielt er gesenkt, Fragen beantworten wollte der Brasilianer nicht.

Nach Angaben von Teamarzt Rodrigo Lasmar (46) hat Neymar sich eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen. Die grossen Fragen lauteten: Wie schwer ist die Verletzung des 30-Jährigen? Und droht ihm möglicherweise sogar das WM-Aus?

Neymar verpasst Schweiz-Spiel

Nationaltrainer Tite zeigte sich optimistisch: «Wir sind zuversichtlich, dass er bei dieser WM weiterspielen kann. Er wird diese WM fortsetzen!», kündigte der 61-Jährige nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen Serbien trotzig an. Und der Coach lag mit seiner Vermutung richtig.

So verkündet der brasilianische Teamarzt am Freitag, dass der Superstar erst im Achtelfinal wieder eingreifen kann. Auch gibt er die Bestätigung, dass Neymars Knöchel verstaucht ist. Das heisst aber auch: Das brasilianische Star-Ensemble muss in den kommenden Partien der Gruppenphase gegen die Schweiz (am Montag) und gegen Kamerun (2.12.) auf seinen Superstar verzichten. Gleiches gilt für Rechtsverteidiger Danilo, auch er hat eine Verletzung am Sprunggelenk.

Wie reagiert die Schweizer Nati?

Neymar selbst sprach bisher nicht zu den Medien. Dafür meldete sich der Seleçao-Superstar dann in der Nacht auf Freitag via Instagram zu Wort. Neymar postete eine Buchseite in seiner Insta-Story mit der Überschrift «Glauben haben». Auf der Seite selber hiess es unter anderem: «Das ist, daran zu glauben, dass alles trotz Chaos gut sein wird. Das ist die Sicherheit, dass das Beste noch bevorsteht. Es ist das Verständnis dafür, dass alles seine Zeit hat.»

Auf die Vorbereitung des Schweizer Teams hat der Ausfall derweil nur geringen Einfluss, wie Vincent Cavin, Co-Trainer von Murat Yakin, am Freitag zu 20 Minuten sagt: «Wir müssen uns auf alles vorbereiten und an unsere Lösungen gegen dieses sehr starke Team denken.» Er glaubt aber, dass es einen Einfluss auf das brasilianische Team haben wird: «Neymar ist Weltklasse und wenn so ein Spieler fehlt, macht das immer einen Unterschied.»