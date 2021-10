Favorit scheitert : Bitterer Pokalabend für Gerry Seoane und Bayer Leverkusen

Am Mittwoch kam es zum zweiten Pokalabend in Deutschland mit total acht Partien. Für Schweizer Coach Gerry Seoane war es ein bitterer Abend.

In der 2. Runde des DFB-Pokals fanden am Mittwoch acht Spiele statt.

Seoanes Leverkusen scheitert gegen Zweitligisten

Nach drei sieglosen Spielen erwartete der Schweizer Leverkusen-Coach Gerry Seoane eine Reaktion im DFB-Pokal. Aber von wegen. Mit einer faustdicken Überraschung hat der Karlsruher SC die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht und den hohen Favoriten Bayer Leverkusen in eine erste kleine Krise gestürzt. Der Zweitligist gewann am Mittwochabend beim mittlerweile seit vier Pflichtspielen sieglosen Bundesliga-Vierten mit 2:1 (1:0) und steht wie im vergangenen Jahr im Achtelfinale des Wettbewerbs. Die Leverkusener hingegen verpassten erstmals seit fünf Jahren die Runde der letzten 16 Teams.

Vor 13 060 Zuschauern in der BayArena erzielten Lucas Cueto (4. Minute) und Kyoung-Rok Choi nach einem fatalen Patzer von Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (63.) die Treffer für den KSC, der zuvor in vier Pflichtspielen nur einen Sieg holte. Jeremie Frimpong hatte zwischenzeitlich für Leverkusen ausgeglichen (54.).

Nati-Spieler Vargas und Zeqiri scheitern im Penaltyschiessen

In einem echten Elfmeterkrimi hat der VfL Bochum den FC Augsburg aus dem DFB-Pokal geworfen und ist ins Achtelfinale eingezogen. Der für das Elfmeterschiessen eingewechselte VfL-Torwart Manuel Riemann verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 5:4 für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Zuvor hatte der Augsburger Arne Maier seinen Elfmeter über das Tor geschossen. Nach 120 Minuten hatte es in dem Bundesliga-Duell am Mittwochabend 2:2 (2:2, 1:0) gestanden.

Milos Pantovic hatte den VfL mit seinen Treffern (12./53.) vor 15 220 Zuschauer im Ruhrstadion komfortabel in Führung geschossen. Der FCA kam jedoch zurück und durch Tore von Reece Oxford (55.) und Nati-Spieler Ruben Vargas (58.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der kräftezehrenden Verlängerung hatten beide Mannschaften Chancen, doch die Entscheidung musste vom Punkt fallen.

Urs Fischer zittert sich mit Union Berlin in die nächste Runde

Mit viel Mühe und dank des starken Taiwo Awoniyi ist der 1. FC Union Berlin ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer gewann in der zweiten Runde beim Fussball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim am Mittwoch mit 3:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Awoniyi erlöste den Bundesligisten mit seinem Joker-Tor in der 94. Minute. Kevin Behrens, der vor 14 651 Zuschauern schon nach 18 Minuten in der regulären Spielzeit Mannheims Führung durch Alexander Rossipal (4.) ausgeglichen hatte, setzte in der 117. den Schlusspunkt für die Berliner. Der SV Waldhof, der in der ersten Runde Eintracht Frankfurt besiegt hatte, verpasste knapp den nächsten Coup.