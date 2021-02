Wolfsburger Mbabu und Steffen gewinnen Schweizer-Duell : Bitteres Cup-Out für Gross und Schalke

Der FC Schalke verliert im Achtelfinal des DFB-Pokals trotz guter Leistung mit 0:1 in Wolfsburg. Eine Runde weiter ist dafür RB Leipzig.

Während die krisengeplagten Gäste im Angriff selbst Chancen aus vier Metern Torentfernung nicht nutzten, hatten sie hinten im entscheidenden Moment Pech. Der Elfmeter, der in der 40. Minute zum Siegtor durch Wout Weghorst führte, wurde erst nach dem Eingriff des Videoassistenten verhängt. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte das Foul des Ex-Wolfsburgers William an Xaver Schlager zunächst übersehen. Den Strafstoss von Weghorst hielt Torwart Ralf Fährmann zunächst – der Torjäger aus den Niederlanden traf erst per Nachschuss.

Youngster Hoppe (19) vergibt Ausgleich

Führungstor und vergebener Ausgleich in so kurzer Zeit gaben dem VfL Auftrieb. S04 hielt weiter dagegen, wurde in der zweiten Halbzeit aber häufiger in der Defensive gebunden und auch deshalb vorne lange nicht gefährlich. Erst in der 74. Minute scheiterte erneut ein Schalker aus kurzer Distanz an Casteels – diesmal war es Mark Uth. Hoppe schoss in der 85. Minute aus bester Position dann über das Tor.