Apache 207: Star-Coiffeur packt über sein Zopfdrama aus

Pino Zinna stylte am Gurtenfestival nicht nur Festivalgäste, sondern auch Musikerinnen und Musiker. 20 Minuten erzählt der Coiffeur, wie sich die Stars so verhalten haben.

Zu einem guten Festivallook gehört ein passendes Haarstyling – das wissen nicht nur die Besucherinnen und Besucher des Gurtenfestivals, sondern auch die Artists. Wer sich spontan einen frischen Schnitt verpassen lassen wollte, konnte dies im Openair-Salon von Pino Zinna (57) und seinem Team tun. Das kostenfreie Angebot nutzten auch verschiedenen Musikerinnen und Musiker.

So meldete sich am Mittwoch bereits Nina Chuba (24) bei ihm. Zinna begab sich ins Backstage und machte sich bereit, da sich Chubas ganzes Team einen Look verpassen wollte. In dem Moment kam Apache 207 (25) rein. «Sein Manager war ganz schön eingeschnappt, weil er nicht direkt drangekommen ist», so der Figaro.

Aber so ist es nun einmal: First come, first served. Bei Chubas Haaren habe er ohnehin nur die Spitzen geschnitten – dies als die Vorbereitung für ihre Stage-Frisur, die sie sich dann selbst machte. «Sie war sehr herzlich und dankbar. Weil sie in der ersten Version einer Instagram-Story vergessen hat, uns zu markieren, löschte sie diese sogar und lud sie erneut hoch».

Apaches Haare mussten dreimal geflochten werden

Im Gegensatz dazu sei seine Erfahrung mit Apache eine ganz andere gewesen. «Der ist sich sehr wahrscheinlich einfach gewohnt, dass man für ihn alles sofort parat macht, bitzli verwöhnt halt». Zunächst habe sich sein Produzent die Haare schneiden lassen, als plötzlich Regen und anschliessend Hagel einsetzten. «Es herrschte Weltuntergangsstimmung», erklärt der 57-Jährige. «Man hat dann schon gemerkt, dass sie wohl auch aufgrund des Wetters nicht mehr so locker drauf waren.»

Der Rapper habe ihn auf später vertröstet, weil er keine Zeit mehr hatte. «Irgendwann kam das Telefon und es hiess, ich müsse jetzt gleich kommen. Aber ich musste ja erst mein Arbeitsmaterial im Zelt holen und dann zum Backstage gehen. Das dauert schon etwa 30 Minuten». Offenbar war das nicht schnell genug, denn als Zinno ankam, hiess es, dass Apache noch beim Essen ist.

Als er ihm endlich den gewünschten Zopf flechten konnte, war er zunächst mit dem Resultat nicht zufrieden, weil einzelne Härchen unten noch herausschauten. Die zweite Version des Zopfes verlor an Halt, nachdem sich der Künstler umgezogen hatte. «Ich hätte ein drittes Mal flechten sollen, habe die Aufgabe dann aber delegiert», so Zinna und lacht. «Apache ist eine andere Liga. Er war grundsätzlich aber sehr anständig».

Kraftfeld-Mitglieder wollten ganz weisse Haare

Weiter setzten sich drei Mitglieder der französischen Indie-Pop Band «Phoenix» zu ihm auf den Stuhl. «Die hatten etwas Angst, dass der Look zu kurz gerät, weil diese längeren, ausgefransten Haare ihren Style ausmachen. Sie waren am Schluss aber sehr zufrieden mit dem Resultat.» Auch Luc Oggier (34) von Lo & Leduc kam spontan zum Haareschneiden vorbei.

Die Wünsche seiner prominenten Klientel zu erfüllen, sei manchmal herausfordernd. So wollten die Mitglieder der deutschen Elektroband «Kraftwerk» für einen Auftritt am Gurten einst einmal weisse Haare haben. «Da musste ich mir schon überlegen, wie ich das auf die Schnelle anstelle, die haben ja alle ganz schwarze Haare». Doch letztendlich habe er es mit einem Spray gut hinbekommen.

So richtig in Promi-Kontakt kam Pino Zinna zu seinen besten Zeiten während der Fashionweeks in Mailand, New York und Paris. Dort konnte er die Models, die für Star-Designer Georgio Armani (89) laufen – darunter auch Naomi Campbell (52), die für ihre Star-Allüren bekannt ist – frisieren. Dementsprechend war sie nicht die einfachste Kundin. «Die meisten meiner prominenten Kunden sind aber super nett und auch extrem dankbar.»