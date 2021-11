Für Grossbritannien wollen Björn und Benny von Abba erneut zum Eurovision Song Contest

«Waterloo»: Das Quartett startete seine unglaubliche Karriere mit dem ESC-Sieg in Brighton.

Neben der Abba-Avatar-Konzertshow in London wollen Björn Ulvaeus (75) und Benny Andersson (74) auch am Eurovision Song Contest teilnehmen.

1974 fing alles an: Mit ihrem Song «Waterloo» gewannen die Musikerinnen und Musiker Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (75), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstard (75) damals den Eurovision Song Contest. Es war der Startschuss für ihre Weltkarriere. Nun könnte es zumindest für die beiden Herren zu einem Revival beim europäischen Gesangswettbewerb kommen.

Björn und Benny sprachen in einem BBC-Interview nämlich über das neue Auswahlverfahren für den britischen Beitrag. Künftig soll dort nämlich die Publishing- und Managementfirma Tap Music gemeinsam mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt die Acts aussuchen. Eine gute Idee, findet Andersson – und fügt an: «Einen Künstler auszuwählen ist eine Sache, einen Song zu schreiben eine andere. Man braucht also sowohl einen tollen Song als auch einen guten Act.»