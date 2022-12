Drogen- und Menschenhandelnetzwerk «Black Axe» an Langstrasse tätig

Laut dem Bundesamt für Polizei sind in der Schweiz heute über hundert Mitglieder in der Organisation aktiv.

Menschenhandel, Zwangsprostitution, Körperverletzung, Geldwäscherei, «Romance Scam» – die Liste der Straftaten des weltweit agierenden kriminellen Netzwerkes Black Axe aus Nigeria ist lang. Laut dem Bundesamt für Polizei (fedpol) sind heute in der Schweiz über hundert Mitglieder bei Black Axe und anderen kriminellen nigerianischen Organisationen aktiv. Die Behörde warnt: «Die nigerianischen Bruderschaften werden wahrscheinlich weiterwachsen.» Aktiv sind sie, so haben Recherchen der «NZZ» ergeben, auch im Zürcher Kreis 4. So berichtet die Zeitung von Frauen aus Nigeria, welche in Zimmern über einer Bar an der Langstrasse illegal untergebracht und zur Prostitution gezwungen werden.