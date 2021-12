7,4 Millionen Päckli - Black Friday und Cyber Monday sorgen bei der Post für neuen Rekord

So viele Pakete wie noch nie hat die Post in der Woche um Black Friday und Cyber Monday sortiert und in die Haushalte gebracht. Mit 100’000 Paketen mehr als in derselben Zeitspanne 2020 wurde damit ein neuer Rekord erreicht.

Innert einer Woche wurden so 7,4 Millionen Pakete zugestellt, 100'000 mehr als im Vorjahr.

Darum gehts Auch dieses Jahr hatte die Post zwischen Black Friday und Cyber Monday wieder alle Hände voll zu tun.

Mit 7,4 Millionen Paketen kommt auf fast jeden Einwohner und jede Einwohnerin ein Päckli.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Post 100’000 Pakete mehr befördert.

Die Mitarbeitenden der Post haben in der Black-Friday-Woche vom 22. November bis und mit 30. November 7,4 Millionen Pakete sortiert und den Menschen in der Schweiz nach Hause gebracht. Das sind 100’000 Pakete mehr als im Vorjahr, womit die Post einen neuen Rekord erreicht hat. «Unsere Mitarbeitenden haben in den letzten Tagen einmal mehr bewiesen, wozu sie fähig sind», sagt Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services der Post und Mitglied der Konzernleitung in einer Medienmitteilung. «Darauf können sie stolz sein.»

Neue Rekordmengen an Paketen verarbeitet: die Black-Friday-Woche und die Tage danach im Verlauf. Post

Durchschnittlich lieferten die Pöstlerinnen und Pöstler in der letzten Woche jeden Tag mehr als eine Million Pakete aus, in den Tagen unmittelbar nach Black Friday und Cyber Monday waren es sogar weit über eine Million Pakete pro Tag.

Samstagsarbeit und Sonderschichten

Die Sortiermaschinen in den Paketzentren brummten bis zu 22 Stunden am Tag, die Mitarbeitenden arbeiteten in Sonderschichten und auch samstags, damit sie alle Pakete fristgerecht sortieren konnten. Pannen oder technische Probleme habe es keine gegeben, auch das Wetter habe mitgespielt. «Trotz neuer Rekordmengen sind unsere Services stabil und die Pakete kommen pünktlich an», sagt Johannes Cramer. «Unsere Vorbereitungen haben sich ausgezahlt».

Tempo und Menge weiter zunehmend

Bereits seit Sommer habe sich die Post intensiv auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet und zahlreiche Massnahmen getroffen, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Die Post rechnet damit, dass die Paketmengen aufgrund des boomenden Onlinehandels auch in Zukunft weiterwachsen werden. Gleichzeitig wollen die Kundinnen und Kunden ihre Waren immer schneller erhalten. Bis ins Jahr 2030 will die Post rund 1,5 Milliarden Franken investieren, um sich dieser Entwicklung anzupassen.