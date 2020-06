Bristol in Grossbritannien

«Black Lives Matter»-Demonstranten stürzen Sklavenhändler-Statue ins Wasser

Jahrelang stand mitten in der britischen Stadt Bristol eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston. Jetzt haben Demonstranten sie gestürzt. Bürgermeister Marvin Rees unterstützt die Umgestaltung.

Der Bürgermeister der englischen Stadt Bristol bedauert den Verlust der am Sonntag von Demonstranten gestürzten Statue des Sklavenhändlers Edward Colston nicht. Das sagte Marvin Rees von der Labour-Partei am Montag in einem BBC-Interview.