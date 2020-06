Trotz Corona-Regeln

«Black Lives Matter»-Demo mit über 1000 Teilnehmern zieht durch Zürich

In Zürich ist es am Montag zu einer Kundgebung mit mehreren Hundert Personen gekommen. Sie ziehen durch die Strassen und rufen «Black Lives Matter».

In vielen amerikanischen Städten ist es nach dem Tod von George Floyd zu teilweise heftigen Protesten gekommen. Auch in Europa haben am Sonntag viele Personen demonstriert. In Zürich ist es am Montag ebenfalls zu einem Protestumzug gegen Rassismus gekommen. Daran nahmen über tausend Demonstrierende teil. Zu hören ist, wie sie «Black Lives Matter» rufen.