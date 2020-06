Premier League

«Black Lives Matter» statt Spielername

Die Premier League und deren Spieler stellen sich mit verschiedenen Massnahmen klar gegen Rassismus. Auch die Schweizer der Liga zeigen Kante.

Wenn das nicht einmal ein Zeichen ist. Ein Zeichen gegen Rassismus. Von was die Rede ist? Nun, von der englischen Premier League. So wollen und dürfen die Fussballprofis beim Wiederbeginn nach der Corona-Pause deutliche Signale gegen Rassismus setzen.

So teilt die Premier League am Freitag mit, dass es erlaubt sei, dass die Spieler in den ersten insgesamt zwölf Matchs ihren Namen auf dem Trikot durch den Schriftzug «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) ersetzen. Auch werde es für die komplette restliche Saison ein «Black Lives Matter»-Logo auf den Trikots geben, und den Profis sei es erlaubt, vor und während den Spielen hinzuknien und so gegen Rassismus zu protestieren.