Bis zu 23 Mal mehr: Blackout-Angst fördert Verkauf von Powerbanks oder Taschenlampen

Sorgst du für einen Stromausfall im Winter vor?

Ja, ich habe alles eingekauft, was ich brauche, um mich selbst zu versorgen. Ich habe mir ein paar dieser Dinge gekauft, hätte sie aber so oder so gebraucht. Ach was, einmal im Dunkeln zu sitzen, ist doch romantisch! Ich glaube nicht, dass es Stromausfälle geben wird. Keine Angabe.