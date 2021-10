Strommangellage – Blackout-Angst lanciert AKW-Debatte neu

Mini-AKW wie in Frankreich sieht FDP-Nationalrat Peter Schilliger auch für die Schweiz als Lösung. Zuerst könnten Gaskraftwerke die Stromlücke schliessen, sagt er. Längerfristig, in 15 bis 20 Jahren, brauche es aber andere Lösungen.

In Frankreich setzt Präsident Emmanuel Macron bereits auf «Mini-AKW». Diese sogenannten Small Modular Reactors versprechen tiefe Kosten durch einfache Bauweise sowie weniger Risiken als grosse Reaktoren. (URS JAUDAS/TAMEDIA AG)

Für Peter Hettich, Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen, kommt dies nicht überraschend. Bereits vor Jahren sei bekannt gewesen, dass es Gaskraftwerke brauche, um die Lücken im Winter zu überbrücken. «Die erneuerbaren Energiequellen wie Solaranlagen sind stark vom Wetter abhängig – das wurde offenbar unterschätzt», sagt er zu 20 Minuten. Hinzu komme jetzt die Unsicherheit beim Stromabkommen mit der EU.

Auch EU an Abkommen interessiert

Dort geht Hettich jedoch davon aus, dass auch die EU an einer technischen Lösung, die ohne das gescheiterte Rahmenabkommen funktionieren würde, interessiert sein müsste. «Wenn in der Schweiz die Lichter ausgehen, wären auch Süditalien oder Norddeutschland betroffen – das können weder die EU noch unsere Nachbarländer wollen», so Hettich. Mit einem solchen technischen Abkommen hätte die Schweiz zwar weiterhin keinen Zugang zur Strommarkt-Plattform, dafür gäbe es aber minimale Absprachen und einen Austausch von Informationen, damit der Import und Export nicht behindert würde.



Allein damit wäre ein drohendes Blackout aber noch nicht abgewendet. Als langfristige Lösung plädiert Hettich deshalb für den Bau neuer Atomkraftwerke. Diesen Weg beschreitet bereits Polen. Und auch Grossbritannien setzt auf AKW, um den CO2-Ausstoss bis 2050 auf Null zu bringen. «Die Versorgungssicherheit muss oberste Priorität haben», sagt Hettich. Zudem sei es aus Sicherheitsgründen besser, jetzt Kernkraftwerke der neuesten Generation zu planen, als die bestehenden noch Jahrzehnte weiter laufen zu lassen. Gaskraftwerke seien zudem aus Sicht des Klimaschutzes «nicht sehr prickelnd».