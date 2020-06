iPhone 12

Bläst Apple wegen der Corona-Krise die iPhone-Präsentation ab?

Vier neue iPhone-Modelle sollen in diesem Jahr noch gezeigt werden. Normalerweise gibt es dafür eine grosse Show, Keynote genannt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Durchführung des Events aber derzeit ungewiss.

Was wird neu?

Gleich vier neue iPhone-Modelle sollen bis Ende Jahr noch gezeigt werden. Insider gehen davon aus, dass die Geräte ein neues, kantigeres Design erhalten werden. Im Mai sind computergenerierte Bilder (siehe oben) aufgetaucht, die zeigen, wie die iPhones aussehen könnten. Die iPhones sollen alle OLED-Displays erhalten. Bei den günstigeren Geräten setzt Apple derzeit noch auf die ältere LCD-Technologie. Bei der Benennung dürfte es keine Überraschungen geben. Die Geräte sollen iPhone 12, 12 Pro und 12 Pro Max heissen, die es in drei Grössen geben soll. Eines mit einer Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll, rund 17 cm. So gross war bisher noch kein iPhone-Bildschirm. Zudem sollen alle Geräte die mobile Datenübertragung mit 5G unterstützen.

Wo stellt Apple die Geräte vor?

Normalerweise zeigt Apple die neusten iPhones und andere Hardware am Hauptsitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort wurde 2017 das Steve Jobs Theatre eröffnet. Der Hersteller liebt es, Geräte mit einer grossen Show anzukündigen. Diese sogenannten Keynotes dauern in der Regel anderthalb bis zwei Stunden. Eröffnet werden sie jeweils vom Apple-CEO Tim Cook, danach stehen hochrangige Manager auf der Bühne. Es ist ein internationaler Anlass, an dem Journalisten aus aller Welt teilnehmen. Ob der Event 2020 im September in diesem Rahmen stattfindet, ist ungewiss.