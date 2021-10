«Das ist so verstörend» - Blake Lively veröffentlicht wütenden Kommentar auf Instagram

In der Kommentarspalte des Beitrags appellierte die 34-Jährige an die Betreiber des Accounts und machte ihrem Ärger Luft. Mit Erfolg: Der Beitrag verschwand wenig später.

Blake Lively versteht keinen Spass, wenn es um die Privatsphäre ihrer Kinder geht. Das hat die Schauspielerin bereits mehrmals betont, zuletzt im Juli dieses Jahres via Instagram. Damals war ein Post der britischen Zeitung «Daily Mail» der Auslöser. In einem Kommentar schilderte die dreifache Mutter daraufhin, wie Paparazzi ihre Sprösslinge bedrängten und appellierte an die Moral der Personen.

Jetzt musste die ehemalige Hauptdarstellerin der Serie «Gossip Girl» abermals in die Tasten hauen, denn der Instagram-Account @hollywoodstarkids hat unerlaubt Fotos ihrer Kinder veröffentlicht. In der Kommentarspalte des entsprechenden Beitrags machte Lively ihrem Ärger Luft: «Das ist so verstörend. Ich habe in der Vergangenheit bereits persönlich mitgeteilt, dass diese Paparazzi meine Kinder stalken und belästigen. Und ihr postet dennoch diese Fotos. Ihr sagtet, ihr würdet aufhören. Das habt ihr mir persönlich versprochen», wirft sie der Seite und den Fotografen und Fotografinnen vor.