WM-Qualifikation – Blamage abgewendet – Frauen-Nati kämpft sich zu Remis gegen Aussenseiter

Sechs Siege in sechs Spielen hatte die Nati in der WM-Quali zu Buche stehen. In Bukarest reichte es gegen Rumänien aber nur zu einem 1:1.

1 / 2 Die Schweizerinnen bissen sich an den Rumäninnen die Zähne aus. freshfocus Rumänien bejubelt das 1:0, die Schweizerinnen sind konsterniert. freshfocus

Darum gehts Die Schweiz hat im Rennen um die WM-Quali einen kleinen Dämpfer einstecken müssen.

Die Frauen-Nati spielte in Rumänien trotz Chancenplus nur unentschieden.

Nun muss am Dienstag in Thun gegen Italien ein Sieg her.

Die Frauen-Nati um Trainer Niels Nielsen steht vor der Quali für die WM 2023 in Australien und in Neuseeland. Die entscheidende Partie soll am Dienstag gegen Italien in Thun steigen. Zuvor mussten die Schweizerinnen, die die Gruppe G mit sechs Siegen aus sechs Spielen anführten, aber noch Rumänien aus dem Weg räumen. Rekordnationaltorschützin Ana-Maria Crnogorcevic sagte im SRF, sie erwarte gegen Rumänien ein «körperbetontes, kampfbetontes und ekliges Spiel». Und Nielsen meinte: «Wir müssen gut verteidigen, wenn sie ihre Umschaltphase von Defensive in Offensive haben.»

Die Nati startete gut in die Partie in Bukarest, der Ball lag bereits nach drei Minuten ein erstes Mal im Tor. Doch der Schweizer Treffer zählte wegen eines Handspiels von Julia Stierli nicht. Im Heimspiel gegen Rumänien hatte die Nati bereits Mühe bekundet, Crnogorcevic sorgte mit ihren zwei Toren für den Unterschied, der 2:0-Endstand fiel aber erst in der 90. Minute. Sechs Mal waren da die Schweizerinnen an Pfosten oder der Latte gescheitert. In Bukarest machte die Nati von Beginn weg das Spiel, die Rumäninnen waren Statistinnen. Aber die Nati war erneut fehlerhaft im Abschluss, vergab wieder mehrere gute Chancen. Es kam, wie es kommen musste, Aussenseiter Rumänien ging in der 41. Minute nach einer Ecke in Führung.

Schwache Chancenauswertung