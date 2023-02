Schweiz: Blamage bei Swisscom – Unternehmen gibt unfreiwillig Einblick in Finanzen

Diese Medienmitteilung verschickte die Swisscom am Freitagmorgen.

Die Swisscom veröffentlichte fälschlicherweise provisorische Finanzkennzahlen. Während mehrerer Stunden waren die Zahlen auf ihrer Webseite zu sehen. Gemäss diesen lag der Umsatz 2022 bei 11,11 Milliarden Franken und das Ebitda bei 4,406 Milliarden. Weiter wurden Investitionen in der Höhe von 2,31 Milliarden angegeben.

Die finalen Kennzahlen zum Jahresabschluss 2022 erschienen erst am 9. Februar nach einer Abnahme durch den Verwaltungsrat, so die Swisscom in einer Medienmitteilung. Weiter teilt sie mit: «Swisscom bedauert diesen Vorfall und hat eine Untersuchung eingeleitet.»