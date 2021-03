Rehaklinik im Wallis : Blatter vor 85. Geburtstag auf dem Weg der Besserung

Über eine Woche lang lag Joseph Blatter im künstlichen Koma. Inzwischen geht es dem früheren Fifa-Präsidenten besser. An eine Feier zu seinem 85. Geburtstag ist aber nicht zu denken.

Seinen 85. Geburtstag wird er wohl im Wallis in einer Rehaklinik verbringen.

Der frühere Fifa-Präsident Joseph Blatter befindet sich nach einem wochenlangen Aufenthalt im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung. Der Schweizer, der an diesem Mittwoch seinen 85. Geburtstag begeht, erholt sich derzeit in einer Rehaklinik in den Walliser Alpen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Coronabedingt ist eine Feier zum Geburtstag nicht möglich. Blatter hoffe, Ende März nach Zürich zurückkehren zu können, hiess es.