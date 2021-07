GC-Rückkehrer Amir Abrashi - «Blau und Weiss – bei diesen Farben werde ich immer emotional»

Ausserdem spricht er über die Chaos-Monate in Basel und was er mit den Grasshoppers für Ziele hat.

Die GC-Fans scheinen sehr glücklich über Ihre Rückkehr. Was haben Sie für Reaktionen erhalten?

Sie waren die letzten sechs Monate vom SC Freiburg an den FC Basel ausgeliehen. Wollte Sie der FCB nicht mehr?

Ich hatte das Gefühl, dass Trainer Patrick Rahmen mich gerne in Basel behalten hätte. Nun bin ich aber bei GC und freue mich darüber.

Das ist korrekt. Aber für mich war schon im Winter klar, dass ich nicht nach Freiburg zurückkehren werde. Ich will spielen und habe bemerkt, dass die Konkurrenz auf meiner Position immer grösser wurde.

Es gibt doch grosse Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Super League. Es war daher wichtig für mich, dass ich mich in den letzten Monaten wieder an die Schweizer Liga gewöhnen konnte.

Sagen wir es so, die Spiele in der Super League sind etwas wilder. Taktisch und strategisch ist uns die Bundesliga schon weit voraus.

Das ist ja n icht gerade ein Kompliment in Richtung Ihres neuen Trainers Giorgio Contini.

Nein, so war das nicht gemeint. In Deutschland geht die taktische Besprechung und Analyse grundsätzlich viel weiter ins Detail als in der Super League. Giorgio Contini ist ein Top-Trainer . I ch bin froh, dass sich unsere Wege hier bei GC kreuzen. Er hat einen klaren Plan, fordert viel von uns Spielern und lässt einen guten Fussball spielen.