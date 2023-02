Wädenswil ZH: Blaualgen im Zürichsee – News-Scout empört sich über fehlende Warnschilder

Blaualgen sind für Menschen und Tiere gefährlich. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Todesfällen bei Hunden, welche die giftigen Algen schluckten und an einer Vergiftung starben.

Entlang des Seewegs zwischen Wädenswil und Richterswil schwimmen Blaualgen an der Seeoberfläche.

Aufgrund von Blaualgen sind in den letzten Jahren immer wieder Hunde verendet.

Seit mehreren Tagen schwimmen auf der Oberfläche des Zürichsees in Richterswil und Wädenswil Blaualgen.

Seit Thut die roten Schlieren auf dem Wasser entdeckt habe, würde er seine beiden Bolonkas an der Leine führen. «Sie gehen sonst nämlich gerne im Wasser spielen und schlucken es dabei.» Der 59-Jährige habe auf seinen Spaziergängen in den letzten Tagen jedoch viele freilaufende Hunde beobachtet. «Ich habe deshalb selber einen Zettel auf dem Robidog auf der Halbinsel Giessen in Wädenswil angebracht.»