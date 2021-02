In Chemie geplumpst? : Blaue Strassenhunde geben in Russland Rätsel auf

In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder von Hunden mit blauem Fell. Die Behörden vermuten, dass sie beim Streunen in Chemie-Abfälle gefallen sind.

Insgesamt sieben blaue Hunde wurden laut örtlichen Behörden zur Untersuchung in Tierkliniken gebracht.

In den sozialen Netzwerken sind Bilder von blauen Hunden aufgetaucht.

Im Fokus steht eine stillgelegte Plexiglasfabrik, wo die Tiere wohl mit Chemieabfällen in Kontakt gekommen sind.

Mehrere blau gefärbte Hunde befinden sich aktuell in Tierkliniken in Russland.

Strassenhunde mit knallbunter Fellfarbe stellen die Behörden einer russischen Stadt vor ein Rätsel. Kürzlich sei im rund 360 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Dserschinsk ein rosa Hund gesichtet worden, berichtete ein lokales Online-Portal am Donnerstag. Zuvor waren bereits Fotos von blauen Vierbeinern in sozialen Netzwerken aufgetaucht, die möglicherweise in Chemieabfälle gefallen sind.