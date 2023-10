Blauen : BMW kracht in Felswand und fängt Feuer

Der Lenker sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Ein Alkoholtest beim Lenker fiel positiv aus, das Ergebnis der Blutprobe stand am Sonntag aber noch aus.

Am späten Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Lenker auf der Zwingenstrasse bei Blauen BL einen Selbstunfall. Der 28-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer verloren in der ersten Kurve der Serpentine aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle und prallten in die bei der Kurvenverlängerung gelegene Felswand.