Zug - Blaufahrer (18) fährt nach Unfall mit stark beschädigtem Auto weiter

In Zug hat ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag bei der Fahrt die Kontrolle verloren: Das Auto prallte gegen einen Randstein und danach in eine Mauer.

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag war ein Autofahrer (18) in Zug unterwegs auf der Artherstrasse in Richtung Walchwil. Nach der Badi Trubikon verlor er die Kontrolle über das Auto: Dieses prallte zuerst gegen den Randstein des Trottoirs und danach in die Mauer der dortigen Liegenschaft, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Fahrer und sein Beifahrer (18) blieben dabei unverletzt.