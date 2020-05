Menziken AG

Blaufahrer (24) setzt BMW in Pizzeria

Ein Autofahrer hat in Menziken die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren: Zuerst rammte dieses einen Inselschutzpfosten, dann ein Restaurant.

In diese Pizzeria in Meniken AG ist ein BMW-Fahrer nach einem Unfall gefahren.

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 1.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Menziken. In

einem BMW X5 fuhr der 24-jährige Bosnier in Richtung Beromünster, als er im Bereich einer Linkskurve

die Herrschaft über den Wagen verlor, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Dann kollidierte das Auto mit einem Inselschutzpfosten und geriet auf die Gegenfahrbahn. Schliesslich prallte der BMW gegen die Hauswand einer Pizzeria und kam auf der Strasse zum Stillstand.