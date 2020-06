St. Gallen

Blaufahrer (25) ist mit mehreren Waffen im Auto unterwegs

In der Nacht auf Samstag hat die Stadtpolizei St. Gallen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er hatte mehrere Waffen dabei. Der Mann wurde angezeigt.

Eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen hielt in der Nacht auf Samstag einen Fahrzeuglenker an, der zuvor ein Fahrverbot beim Bohl missachtete. Die beweissichere Atemalkoholprobe fiel mit 0,55 mg/l belastend für den 25-jährigen Autofahrer aus, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst.