Merenschwand AG

Blaufahrer (31) rammt Auto auf Gegenfahrbahn

Ein alkoholisierter Lenker geriet am Montag mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Wagen. Ein Kind wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bremgartenstrasse in Merenschwand AG. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Schweizer mit seinem BMW durch das Dorf. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Im roten Renault sassen fünf Personen, darunter mindestens ein Kind. «Weil zunächst befürchtet werden musste, dass der Unfall zahlreiche Verletzte gefordert haben könnte, wurden sechs Ambulanzen aufgeboten», teilt die Kapo Aargau mit.