Rebstein: Blaufahrer zu Busse verurteilt

Rebstein SG : Blaufahrer (38) verletzt Töfflifahrerin schwer – das kommt ihn teuer zu stehen

Im September fuhr ein 38-Jähriger in alkoholisiertem Zustand in Richtung Altstätten SG. Bei einer Abzweigung prallte er in eine Mofafahrerin und verletzte diese schwer. Nun wurde der Mann deswegen zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt.