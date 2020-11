Rueras GR. 21.11.20: Ein 42-Jähriger fuhr mit seiner Familie vom Oberalppass herkommend in Richtung Sedrun GR. Das Auto, das noch Sommerpneus montiert hatte, kam auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen. Das Auto (unten links im Bild) kam in der Folge von der Strasse ab und stürzte den Hang hinunter, wobei es sich mehrmals überschlug.

Am späten Samstagabend fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto in Appenzell AI auf der Bleichestrasse in Richtung Herrenrütistrasse. Im Auto befanden sich zwei Mitfahrer. In der Linkskurve nach dem Werkhof Bleiche geriet das Fahrzeug ins Rutschen und fuhr eine grosse Informationstafel abseits der Strasse um.