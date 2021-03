In der Nacht auf Dienstag ist in Stalden ein Autofahrer in eine Wagenhütte gekracht.

Kurz nach Mitternacht ist es am Dienstag zu einem Selbstunfall in Stalden OW gekommen. Ein Autofahrer (36) war talwärts unterwegs auf der Schwandenstrasse in Richtung Stalden. Vor dem Bereich Hölzli fuhr der Fahrer über die Gegenfahrbahn und prallte in einen Metallzaun und danach in einen Stromverteilerkasten. «Im Anschluss durchschlug der PW eine Wagenhütte mit eingelagerten alten landwirtschaftlichen Fahrzeugen und kam an deren Ende zum Stillstand», teilte die Kantonspolizei Obwalden mit.