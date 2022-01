Goldingen SG – Blaufahrer kracht in zwei parkierte Autos

In Goldingen SG kam es am Freitagmorgen zu einem Autounfall.

Am Freitag, kurz vor sechs Uhr, war ein 28-jähriger Autofahrer auf der Hintergoldingerstrasse vom Atzmännig in Richtung Laupen unterwegs. In einer Kurve geriet das Auto auf der lokal vereisten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen zwei parkierte Autos, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Das Auto des Unfallverursachers kam im Anschluss auf der gegenüberliegenden Strassenseite zum Stillstand.