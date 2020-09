Am Auto entstand ein Totalschaden in der Höhe von 65’000 Franken.

Auf dem Weg von Luthern in Richtung Luthern Bad ist ein Autofahrer (46) am Dienstag gegen 17.10 Uhr von der Strasse abgekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilte, geriet der Fahrer kurz vor dem Ortseingang «mutmasslich wegen einer Unaufmerksamkeit in einer Linkskurve rechts über den Strassenrand hinaus.» Das Auto geriet in das tiefer gelegene Bachbett, prallte in eine Böschung und kam schliesslich im Bach zum Stillstand.