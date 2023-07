St. Gallen: Blaufahrer mit 2,6 Promille erwischt – die Ursache lag auf dem Beifahrersitz

1 / 3 Bei einer Kontrolle eines Blaufahrers in der Stadt St. Gallen lag eine Weissweinflasche auf dem Beifahrersitz. (Symbolbild) 20min Der Fahrer wurde von der Polizei kontrolliert. Stapo SG Der Test ergab einen Wert von rund 2,6 Promille (Symbolbild). 20min/Michael Scherrer

In der Stadt St. Gallen kontrollierte die Stadtpolizei am Freitag um 9.30 Uhr ein Auto. «Auf dem Beifahrersitz lag eine Flasche Weisswein», heisst es in der Medienmitteilung. Weil sogenannter Mundalkoholgeruch festgestellt wurde, musste der 44-jährigen Fahrer ins Röhrchen blasen. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,32 mg/l, was in etwa 2,6 Promille entspricht. Dem österreichischen Staatsangehörigen wurde der Führerausweis sogleich abgenommen.

Audi von Betrunkenem schleudert über Autobahn

Nach einem Selbstunfall auf der Autobahn A7 bei Hüttlingen TG musste in der Nacht zum Samstag ein betrunkener Autofahrer ebenfalls seinen Fahrausweis abgeben. Kurz nach 4.15 Uhr war der Lenker (23) auf der Autobahn A7 in Richtung Zürich unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau prallte das Auto des 23-Jährigen bei Hüttlingen in die Mittelleitplanke. Das Auto schleuderte darauf über beide Fahrbahnen, krachte in die rechte Leitplanke und kam schliesslich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Der Atemalkoholtest ergab beim Sri Lanker einen Wert von rund 0,8 mg/l, was rund 1,6 Promille entspricht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt einige Zehntausend Franken.

BMW-Fahrer nach Fahrt in Kreisel in anderes Auto gekracht

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht zum Samstag in Amriswil TG einen Selbstunfall. Er musste seinen Fahrausweis abgeben. Der Autofahrer war kurz vor 3.15 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Schocherswil unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er nach der Ausfahrt aus dem Kreisel die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem parkierten Fahrzeug.

Verletzt wurde niemand, der Schaden ist einige Zehntausend Franken hoch. Weil die Atemalkoholprobe beim Kosovaren einen Wert von 0,62 mg/l ergab, was rund 1,2 Promille entspricht, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Betrunken auf Gegenspur geraten

Ein 49-jähriger Mann war am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von St. Margrethen SG Richtung Au unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit den korrekt entgegenkommenden Autos eines 45-jährigen Mannes und einer 23-jährigen Frau. Der 49-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft. Er musst eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Ausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Schaden in der Höhe von über 40'000 Franken.

Fahrerflucht begangen

Im Kanton St. Gallen haben gleich zwei Lenker nach Selbstunfällen Fahrerflucht begangen. In Wil SG ist in der Nacht auf Sonntag ein Lenker (31) mit seinem Auto in eine Beton-Signalisation geprallt. Danach macht sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später bei sich zu Hause antreffen. Er sei nicht mehr fahrfähig gewesen. Dem Mann wurde eine Blut- und Urinprobe sowie der Fahrausweis abgenommen.

In Walenstadt ist am Samstag kurz vor Mitternacht auf der Seestrasse ein Auto in einen Betonsockel einer Parkuhr gefahren und danach davongefahren. Auch diesen Lenker, ein 54-Jähriger, wurde von der Polizei kurze Zeit später bei einem Hotel gefunden. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Ausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Mit 2,8 Promille in parkiertes Auto gefahren

Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Samstag in Kreuzlingen einen Selbstunfall. Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die 36-jährige Autofahrerin kurz nach 15.45 Uhr auf der Romanshornerstrasse stadteinwärts unterwegs. Nach der Rechtskurve Höhe Bleichestrasse kollidierte sie mit einem am rechten Strassenrand parkierten Auto. Weil die Atemalkoholprobe bei der Deutschen einen Wert von 1,39 mg/l ergab, was fast 2,8 Promille entspricht, musste sie ihren Fahrausweis abgeben. Es wurde niemand verletzt. An den Autos entstand Schaden von mehreren Tausend Franken.

