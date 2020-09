Bütschwil SG, 30.08.2020: Eine Reiterin und ihr Pferd wurden bei einem Unfall unbestimmt verletzt. Die 37-jährige Frau verlor die Kontrolle über das Tier und wurde von diesem getroffen. Das Pferd geriet in der Folge auf die Strasse und kollidierte dort mit einem Auto. Die Frau wurde ins Spital gebracht und das Pferd zur Untersuchung in eine Tierklinik.

Kurz nach 5 Uhr am Dienstagmorgen geriet ein Autofahrer auf der Aumühlestrasse in Richtung Häuslenen rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er in eine Strassenlaterne und kam rund 100 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Laterne riss er mit sich. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte er sich zu Fuss von der Unfallstelle, wie die Kapo TG in einer Mitteilung schreibt.