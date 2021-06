Streit eskaliert  - Blausee-Besitzer reichen Strafanzeige gegen Ermittlungsbeamten ein

Umweltskandal Blausee

Im September 2020 wurde bekannt, dass die Betreiber des Insta-Hotspots im Berner Oberland Strafanzeige eingereicht hatten. Dies, nachdem es mehrmals zu einem grösseren Fischsterben in der Forellenzucht gekommen war. Die Blausee AG vermutet einen Zusammenhang mit Altschotter aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel, der bis Mitte Juni 2020 in einer Kiesgrube beim Blausee abgelagert wurde. Erst später wurde bekannt, dass auch andere Firmen illegal giftige Güter im Steinbruch entsorgt hatten. Der Steinbruch ist keine Deponie und somit nicht gesichert gegen Umweltgifte. Zudem liegt die Grube in einer Gewässerschutzzone und einem sensiblen Grundwassergebiet. Im April wurde zudem bekannt, dass die Besitzer der Blausee AG sich auf Anweisung der Berner Staatsanwaltschaft nicht mehr zum Giftmüllskandal in Mitholz äussern dürfen. Dies wegen eines entsprechenden Gesuchs des eingeklagten Baukonzerns Vigier. Der Grosse Rat Bern hat in der Zwischenzeit eine Geschäftsprüfungskommission ins Leben gerufen, welche die Rolle der Behörden im Fall untersuchen soll.