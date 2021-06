Umweltskandal am Insta-Hotspot - Blausee-Besitzer brechen Schweigen und kritisieren Kanton Bern scharf

Mit dem Segen der Berner Staatsanwaltschaft brechen die Besitzer des Blausees im Berner Kandertal ihren auferlegten «Maulkorb» . Denn die Äusserungen vom Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) treibt die Besitzer in Rage. Der Vorsteher der Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) hatte gegenüber dem «Blick» gesagt: «Es gibt keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Grundwassers mit Schadstoffen.» Grund- und Quellwasser seien auf über 700 Substanzen untersucht worden, so gut wie nichts sei über einem Grenzwert gelegen . Die überprüften Wasserproben hätten Trinkwasserqualität, schrieb der «Blick» . Nun schlagen die Blausee-Besitzer zurück.

In einer Mitteilung üben sie heftige Kritik an den Aussagen Neuhauses – die Rede ist von «Schutzbehauptungen». Die vom Kanton entnommenen Proben wurden laut Besitzer Stefan Linder am 30. Juni 2020 entnommen – also nachdem die illegale Aktivität bereits gestoppt wurde und das Grundwasser bereits vor Schadstoffeinträgen geschützt worden war. «Die vom Kanton erhobenen Proben haben keine Relevanz hinsichtlich des Zustandes vor Juni 2020», heisst es.

Neue Beweise gegen Vigier?

Die Besitzer des Blausees sind nach wie vor davon überzeugt, dass das jahrelange Fischsterben in ihrer Zuchtanlage eine Folge der mutmasslich illegal entsorgten Giftabfälle im nahe gelegenen Vigier-Steinbruch ist. Dies, weil ab Juli 2020 (nach der Änderung des Bauablaufs durch den Kanton) deutlich weniger Fische starben und in den toten Fischen dieselben Schadstoffe gefunden wurden wie im Gleisaushub.

Laut der Blausee AG konnten in der Zwischenzeit bereits weitere Beweise in Zusammenhang mit der Verschmutzung und dem Forellensterben gesammelt werden. Linder: «Es besteht eine direkte hydrologische Verbindung zwischen dem Steinbruch und dem Blausee.» Dies habe mit Färbeversuchen gezeigt werden können. Zudem sei bewiesen, dass die Grube im Steinbruch zu tief geraten war und dadurch Grundwasser an die Oberfläche gelangte. Durch die fehlende Schutzschicht und die hohen Fliessgeschwindigkeiten des

Grundwassers seien die Schadstoffe rasch in die Becken der Fischzucht transportiert worden, so Linder. Dies sei besonders bei Regen der Fall gewesen: «Fehlen diese Witterungsverhältnisse, lassen sich in

den Wasserproben unter Umständen keine Schadstoffe nachweisen.»