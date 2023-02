Zürich: Radar in Tempo 30-Zone blitzt über 2400 Personen in einer Woche

Über 90’000 Franken Einnahmen

Mittlerweile hat die Polizei den Blitzer aber schon wieder entfernt, teilt Pascal Siegenthaler, Sprecher der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage mit. «Seit Dienstag steht der Temporadar an einem neuen Ort.» In der Regel würden halbmobile Blitzer zwischen einer und mehreren Wochen an einem Ort stehen. «Es ist aber generell so, dass er so lange eingesetzt wird, bis die gewünschte Wirkung erzielt wird – das heisst, bis sich die Mehrheit an die Tempovorgaben hält.» Ob der Blechpolizist in Zukunft wieder in Albisrieden eingesetzt wird, sei noch offen. «Wir beurteilen die Situation laufend, es kann gut sein, dass er wieder zurückkehrt», sagt Siegenthaler.