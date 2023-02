Schweiz: Bise und tiefe Temperaturen am Sonntag

In weiten Teilen des Mittellands gilt Gefahrenstufe 2, in der Genferseeregion gilt mit Stufe 3 eine Sturmwarnung.

Wind und tiefen Temperaturen prägen das Wetter am Sonntag. Nach einem frostigen Morgen werden auch tagsüber im Mittelland nur noch zarte Plusgrade erreicht. Hast du also heute keine Verpflichtungen, dann ist heute der ideale Tag, dich in einer warmen Decke einzukuscheln. Wegen des Windes fühlen sich die tiefen Temperaturen nämlich noch kälter an. Man spricht dabei vom sogenannten Windchill-Faktor.