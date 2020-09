Bleib im Bett: Yogaübungen für am Morgen

Du kommst schon beim Gedanken an anspruchsvolle Yogaposen wie der Krähe, dem Pfau oder dem Skorpion in Schwitzen? Keine Sorge. Es gibt auch einfache Übungen, die selbst für absolute Anfängerinnen und Anfänger geeignet sind.

In unserer vierteiligen Videoserie zeigt dir Yogalehrerin Sandrine Grossenbacher vom Atelier Yogart in Zürich einfache Asanas für den Alltag. Für die Übungen brauchst du keine Yogamatte – du kannst sie direkt nach dem Aufwachen im Bett machen und sanft in den Tag starten.