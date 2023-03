Sion VS: Walliser Polizist droht, Franzosen zu erschiessen – Tiktok-Video geht viral

Als die Verfolgungsjagd in einem Unfall endete, versuchte der Fahrer, aus dem rauchenden Auto auszusteigen.

«Bleib im Fahrzeug», schrie ein Walliser Polizist. «Aber es raucht!», entgegnete der Fahrer. «Bleib im Fahrzeug oder ich schiesse», kommt es zurück. So klang es vor rund zwei Jahren bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Polizisten und einem Franzosen, der vor der Kantonspolizei Wallis hatte flüchten wollen. Ein Video von der Auseinandersetzung geht nun auf Tiktok viral – die Userinnen und User sind von der Szene schockiert.

Gegen den 26-Jährigen lag ein Haft- und Vorführungsbefehl vor, nachdem er mehrfach gegen die Verkehrssicherheit, das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verstossen hatte, wie 20 Minutes berichtet. Die Verfolgungsjagd endete in einem Unfall bei der Autobahn A9 auf der Höhe von Sion. Nach dem Unglück versuchte der Fahrer, aus seinem Auto zu steigen, das seitlich an einer Autobahnböschung gestrandet war. Der Polizist richtete jedoch eine Waffe auf den Mann und wollte verhindern, dass der Franzose aus dem rauchenden Auto entkam. Schliesslich wurde der Fahrer ins Spital gebracht.

In den Kommentaren unter dem Tiktok-Video sind die Meinungen gespalten. «Entweder geht er das Risiko ein, erschossen zu werden oder zu verbrennen», schreibt ein User. «Der braucht eine Ausbildung wie in den USA», heisst es von einem anderen. Zahlreiche machen sich über den Polizisten lustig, der laut schreit und gestresst wirkt.

Andere verteidigen ihn. «Sehr gute Arbeit trotz Stress», schreibt einer. Weitere kommentieren: «Der hat wahrscheinlich eine richtig rasante Verfolgungsjagd hinter sich. Logisch ist er so gestresst» und «Ich will dich mal sehen, wenn du jemanden so lange verfolgst und ihn dann fängst. Da wärst du auch nicht ruhig.»