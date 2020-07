«Bleiben die Einnahmen aus, könnten die SBB-Tickets teurer werden»

Bund rettet die SBB

Wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte, will der Bund als Eigner die SBB finanziell unterstützen und so den Bankrott vermeiden. Das Unternehmen kann nun zusätzlich 550 Millionen Franken in Form von marktüblich verzinsten Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr aufnehmen. Übrigen Verkehrsbetrieben und Unternehmen im Schienengüterverkehr will der Bundesrat mit Massnahmen im Umfang von 800 Millionen Franken unter die Arme greifen.