Der starke Schneefall dauert in weiten Teilen der Schweiz an. Während in Zürich die Busse und Trams ausfallen , verzeichnete die Ostschweiz rekordverdächtige Schneemengen. Bei der Sanität in Zürich spürt man die Auswirkungen: So gehen mehr Notrufe ein als üblich, sagt Urs Eberle, Mediensprecher Schutz und Rettung Zürich. «Die grösste Herausforderung sind die schlechten Strassenverhältnisse.»