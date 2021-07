Tiefe Impfbereitschaft - «Bleibt die Impfquote tief, drohen neue regionale Einschränkungen»

Der Kanton Schwyz warnte wegen der sinkenden Impfbereitschaft heute in einer Medienmitteilung.

Im letzten Herbst war Schwyz als «Corona-Hotspot» der Schweiz in den Schlagzeilen. Zeichnet sich eine Wiederholung der Ereignisse ab?

Dass der Kanton Schwyz zum Corona-Herd wird, wäre das schlimmstmögliche Szenario. Bleibt die Impfquote jedoch weiterhin auf einem derart tiefen Niveau, ist es leider keine unrealistische Annahme. Neue Corona-Ausbrüche sind in Regionen mit einer tiefen Durchimpfungsrate wahrscheinlicher.

Man weiss, dass der Kanton Schwyz grundsätzlich kein impffreudiger Kanton ist. Verglichen mit anderen Kantonen gibt es mehr Leute, die einer Impfung gegenüber skeptisch oder gar ablehnend eingestellt sind. Eine grosse Anzahl Leute ist sich zudem noch unsicher, ob sie sich wirklich impfen lassen will. Wie sie sich entscheiden, hängt oft auch vom Umfeld ab: Wenn sich der Nachbar oder das Familienmitglied nicht impft, lasse auch ich es eher bleiben. Hinzu kommt der Ferienfaktor: Viele wollen jetzt in die Sommerferien, für die erste und zweite Impfung haben sie momentan keine Zeit. Es könnte also sein, dass es nach den Sommerferien nochmals einen Impf-Boom gibt.