Wladimir Klitschko : «Bleibt die Schweiz passiv, klebt auch Blut an ihren Händen»

Der Unternehmer und frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko ist ans WEF nach Davos gereist. Dort fordert er von der Schweiz ein Verbot russischer Staatssender.

Der frühere Boxweltmeister nimmt am WEF in Davos teil. (Archivbild)

Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko besucht das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Dort hat er die Schweiz aufgefordert, Russland zu isolieren. «Wenn die Schweiz passiv bleibt, hat auch sie Blut an ihren Händen.» In einem Interview mit dem «Blick» hat sich Klitschko bei der Schweiz für die Aufnahme der Flüchtlinge bedankt. Sie würden so lange bleiben, wie der Krieg dauert. «So schön die Schweiz auch ist, glauben sie mir, alle Ukrainerinnen und Ukrainer wollen wieder nach Hause kommen.»