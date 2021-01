Noch sieht es in vielen Teilen der Schweiz sehr winterlich aus und es ist entsprechend kalt. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen und auch die Schneefallgrenze jedoch markant an. Am Freitag kann es lokal bis zu 10 Grad warm werden. Gleichzeitig wird im Flachland intensiver Niederschlag vorausgesagt. In den höheren Lagen dürfte es hingegen viel Neuschnee geben. Meteorologen schlagen wegen drohender Überschwemmungs- und Lawinengefahr Alarm.