Mehr weiss der Argentinier hoffentlich nach dem Treffen mit Josep Maria Bartomeu, dem Präsidenten des FC Barcelona. Noch an diesem Mittwochnachmittag soll Jorge Messi mit ihm über die komplizierte Wechsel-Situation sprechen: Sein 33-jähriger Sohn will bei Barça nach 20 Jahren und zuletzt einigen Unruhen gehen, der Club will ihn jedoch behalten. Und in Messis laufendem Vertrag ist gemäss übereinstimmender Medienberichten die Ablösesumme von 700 Millionen Euro festgeschrieben.