St. Gallen – Luzern: Blitztor, Pfosten, Latte, Chancen zuhauf – Luzern ist chancenlos

22' Weiter sind es die Espen, die das Spieldiktat inne haben. Doch immer wieder bleiben sie an der kompakten FCL-Abwehr hängen. Die Luzerner lauern ihrerseits auf schnelle Konter. Und sie werden gefährlich! Nach dem abgefangenen St. Galler Querpass an der Luzerner Strafraumgrenze geht es schnell: Über mehrere Stationen spielen die Luzerner schnell nach vorne bis zu Sorgic in den Espen-Sechzehner. Doch Zigi-Ersatz Watkowiak antizipiert gut und fängt den Ball gerade noch rechtzeitig ab.